Haridwar News: ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में कृष्ण कांत ने जीते पदक

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प्रतियोगिता में सीनियर, अंडर-24, जूनियर और सब-जूनियर वर्गों के साथ चौथी पैरा ड्रैगन बोट चैंपियनशिप की स्पर्धाएं भी आयोजित की गईं। उत्तराखंड की ओर से 27 पुरुष और आठ महिला खिलाड़ियों समेत कुल 35 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आईआईटी रुड़की की दीपावली ने 500 मीटर ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।वहीं, कृष्ण कांत ने अंडर-24 वर्ग में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर संस्थान का नाम रोशन किया। ड्रैगन बोट इंडिया एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार और सचिव मानद कैप्टन करमवीर सिंह ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। आईआईटी रुड़की के खेल अधिकारी एवं फेडरेशन के मानद उपाध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार पांडेय ने खिलाड़ियों को बधाई दी।