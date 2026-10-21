Haridwar News: ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में कृष्ण कांत ने जीते पदक
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:01 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:01 PM IST
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नई दिल्ली की भलस्वा झील में 18 से 20 अक्तूबर तक आयोजित 13वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में उत्तराखंड की टीम ने छह स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य समेत आठ पदक जीते। प्रतियोगिता में आईआईटी रुड़की के खिलाड़ियों दीपावली और कृष्ण कांत ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता में सीनियर, अंडर-24, जूनियर और सब-जूनियर वर्गों के साथ चौथी पैरा ड्रैगन बोट चैंपियनशिप की स्पर्धाएं भी आयोजित की गईं। उत्तराखंड की ओर से 27 पुरुष और आठ महिला खिलाड़ियों समेत कुल 35 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आईआईटी रुड़की की दीपावली ने 500 मीटर ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।
वहीं, कृष्ण कांत ने अंडर-24 वर्ग में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर संस्थान का नाम रोशन किया। ड्रैगन बोट इंडिया एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार और सचिव मानद कैप्टन करमवीर सिंह ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। आईआईटी रुड़की के खेल अधिकारी एवं फेडरेशन के मानद उपाध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार पांडेय ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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प्रतियोगिता में सीनियर, अंडर-24, जूनियर और सब-जूनियर वर्गों के साथ चौथी पैरा ड्रैगन बोट चैंपियनशिप की स्पर्धाएं भी आयोजित की गईं। उत्तराखंड की ओर से 27 पुरुष और आठ महिला खिलाड़ियों समेत कुल 35 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आईआईटी रुड़की की दीपावली ने 500 मीटर ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।
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वहीं, कृष्ण कांत ने अंडर-24 वर्ग में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर संस्थान का नाम रोशन किया। ड्रैगन बोट इंडिया एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार और सचिव मानद कैप्टन करमवीर सिंह ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। आईआईटी रुड़की के खेल अधिकारी एवं फेडरेशन के मानद उपाध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार पांडेय ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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