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Haridwar News: कमरे में पंखे से लटका मिला युवक का शव

Wed, 21 Oct 2026 11:00 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:00 PM IST
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Body of a young man found hanging from a ceiling fan in a room
झीवरहेड़ी गांव में बुधवार सुबह 25 वर्षीय युवक का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह उसे काम पर बुलाने पहुंचे परिचित ने कई बार आवाज लगाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद खिड़की से अंदर झांकने पर युवक का शव लटका दिखाई दिया। सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह कमरे का दरवाजा खोलकर शव को नीचे उतारा। परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार कर दिया।
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लक्सर झीवरहेड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय शेखर गांव में रहकर घरों में पुताई का काम करता था। बताया गया कि मंगलवार रात वह काम से घर लौटा और अपने कमरे में सोने चला गया। बुधवार सुबह उसके साथ काम करने वाला एक युवक उसे बुलाने के लिए घर पहुंचा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर उसने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
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काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिचित ने आसपास के लोगों को जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने खिड़की से अंदर देखा तो शेखर का शव पंखे से लटका हुआ था। ग्रामीणों ने दरवाजा खोलकर शव नीचे उतारा। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। वहीं, पुलिस ने मामले की जानकारी होने से इन्कार किया है। सुल्तानपुर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
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