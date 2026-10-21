Haridwar News: कमरे में पंखे से लटका मिला युवक का शव

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लक्सर झीवरहेड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय शेखर गांव में रहकर घरों में पुताई का काम करता था। बताया गया कि मंगलवार रात वह काम से घर लौटा और अपने कमरे में सोने चला गया। बुधवार सुबह उसके साथ काम करने वाला एक युवक उसे बुलाने के लिए घर पहुंचा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर उसने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विज्ञापन

काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिचित ने आसपास के लोगों को जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने खिड़की से अंदर देखा तो शेखर का शव पंखे से लटका हुआ था। ग्रामीणों ने दरवाजा खोलकर शव नीचे उतारा। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। वहीं, पुलिस ने मामले की जानकारी होने से इन्कार किया है। सुल्तानपुर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। लक्सर झीवरहेड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय शेखर गांव में रहकर घरों में पुताई का काम करता था। बताया गया कि मंगलवार रात वह काम से घर लौटा और अपने कमरे में सोने चला गया। बुधवार सुबह उसके साथ काम करने वाला एक युवक उसे बुलाने के लिए घर पहुंचा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर उसने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिचित ने आसपास के लोगों को जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने खिड़की से अंदर देखा तो शेखर का शव पंखे से लटका हुआ था। ग्रामीणों ने दरवाजा खोलकर शव नीचे उतारा। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। वहीं, पुलिस ने मामले की जानकारी होने से इन्कार किया है। सुल्तानपुर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

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झीवरहेड़ी गांव में बुधवार सुबह 25 वर्षीय युवक का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह उसे काम पर बुलाने पहुंचे परिचित ने कई बार आवाज लगाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद खिड़की से अंदर झांकने पर युवक का शव लटका दिखाई दिया। सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह कमरे का दरवाजा खोलकर शव को नीचे उतारा। परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार कर दिया।