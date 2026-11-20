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श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में यूजीसी कानून पर चर्चा की मांग की है। परशुराम घाट पर आयोजित बैठक में श्री अखंड परशुराम अखाड़ें के कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्थानीय भाजपा नेता इस मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखें और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अखाड़े के पदाधिकारियों की मुलाकात कराकर यूजीसी कानून को लेकर सवर्ण समाज की चिंताओं से अवगत कराएं। मांग पूरी नहीं होने पर अखाड़े ने विरोध दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि यूजीसी कानून को लेकर सवर्ण समाज में चिंता का माहौल है।

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