विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान तेज करने की रणनीति बनाई है।

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आज प्रदेश विस्तृत कार्यसमिति की बैठक शुरू हो गई है। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनआशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की योजना पर भी चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ,प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी कार्य समिति में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रदेश कार्य समिति में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव को रखा जाएगा इसके अलावा भाजपा के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाएगा।सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता भाजपा की जीत का संकल्प लेकर जाएंगे। सरकार बनाने के लिए लाखों कार्यकर्ता काम करेंगे, ताकि, विकास की जो गंगा आगे बढ़े है, उसे और ज्वादा तेजी गति से प्रवाहित करने काम करेंगे।