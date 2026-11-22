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भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक: सीएम धामी बोले- हैट्रिक के साथ बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी भाजपा

Alka Tyagi

Updated Sun, 22 Nov 2026 12:03 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 12:03 PM IST







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भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता भाजपा की जीत का संकल्प लेकर जाएंगे। सरकार बनाने के लिए लाखों कार्यकर्ता काम करेंगे, ताकि, विकास की जो गंगा आगे बढ़े है, उसे और ज्वादा तेजी गति से प्रवाहित करने काम करेंगे। ... और पढ़ें

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