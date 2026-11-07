{"_id":"6aeeda0e8dccfba2bc08ffba","slug":"video-haridwarcrackdown-on-overcharging-and-overloading-during-the-festive-season-45-challans-issued-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"त्योहारी अवधि में अधिक किराया वसूली और ओवरलोडिंग पर सख्ती, 45 चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
त्योहारी अवधि में अधिक किराया वसूली और ओवरलोडिंग पर सख्ती, 45 चालान
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने अवगत कराया कि त्योहारी अवधि में यात्रियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने तथा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली रोकने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुश्री नेहा झा के नेतृत्व में इंटरसेप्टर प्रभारी सुश्री वरुणा सैनी द्वारा अभियान संचालित किया गया।
अभियान के दौरान विशेष रूप से ऑटो, विक्रम एवं ई-रिक्शा सहित यात्री वाहनों की जांच की गई। ओवरलोडिंग, निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली, परमिट शर्तों के उल्लंघन एवं अन्य अभियोगों में कुल 45 चालान किए गए।
चेकिंग के साथ वाहन चालकों की काउंसलिंग भी की गई। उन्हें स्पष्ट रूप से सचेत किया गया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती आवाजाही का लाभ उठाकर अधिक किराया न वसूलें तथा निर्धारित यात्री क्षमता और परमिट शर्तों का पालन करें। चालकों को यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार करने और सुरक्षित ढंग से वाहन संचालित करने के लिए भी जागरूक किया गया।
परिवहन विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि अधिक किराया मांगे जाने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण नंबर तथा यात्रा का विवरण सुरक्षित रखते हुए विभाग को शिकायत दें, ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।