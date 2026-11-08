हरिद्वार: 18 दिन बाद हरकी पैड़ी पर बही गंगा की अविरल धारा

{"_id":"6aef6d92378f8d66ea0e94b4","slug":"video-sales-of-more-than-50-lakhs-in-matikala-fair-in-seven-days-artisans-got-market-ashwini-tyagi-concluded-the-regional-matikala-fair-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: सात दिन में माटीकला मेले में 50 लाख से अधिक की बिक्री, कारीगरों को मिला बाजार, अश्विनी त्यागी ने किया क्षेत्रीय माटीकला मेले का समापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}