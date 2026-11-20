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सिडकुल में अवैध पार्किंग पर कार्रवाई, 45 भारी वाहनों के चालान
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में अवैध पार्किंग की शिकायतों तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत एआरटीओ (प्रशासन) निखिल शर्मा एवं एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा द्वारा संयुक्त रूप से सिडकुल क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर बेतरतीब खड़े होकर यातायात बाधित करने वाले 45 भारी वाहनों के चालान किए गए तथा उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की गई।
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