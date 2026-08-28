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हरिद्वार: श्रावणी उपाकर्म पर हरकी पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों ने हेमाद्रि संकल्प के साथ किया पवित्र स्नान

Alka Tyagi

Updated Fri, 28 Aug 2026 01:07 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 01:07 PM IST







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श्रावणी उपाकर्म पर हरकी पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों ने हेमाद्रि संकल्प के साथ पवित्र गंगा स्नान किया। इस दौरान यज्ञोपवीत और रक्षा सूत्रों का अभिसिंचन भी किया गया। ... और पढ़ें

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