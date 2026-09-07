Haridwar News: रवासन नदी की तरफ से जाने से रोकने को लगाए चेतावनी बोर्ड

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लालढांग चौकी क्षेत्र में रवासन नदी के किनारे बसे गांवों में पुलिस टीम ने पहुंचकर ग्रामीणों को सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया। थानाध्यक्ष नितेश शर्मा के मुताबिक, बारिश के दौरान नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और तेज बहाव के कारण हादसे का खतरा बना रहता है। ऐसे में जलस्तर बढ़ने पर किसी भी स्थिति में नदी के पास न जाने और नदी पार करने का प्रयास नहीं करने की अपील की गई।पुलिस ने ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन के लिए मीठीबेरी गांव में बनाए गए पुल का इस्तेमाल करने के लिए कहा। ग्रामीणों को समझाया गया कि नदी के रास्ते आवागमन करने के बजाय निर्धारित पुल का ही उपयोग करें। इसके अलावा नदी किनारे आने-जाने वाले लोगों को संभावित खतरे से पहले ही सचेत करने के लिए पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चेतावनी साइन बोर्ड लगाए।