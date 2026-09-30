हरिद्वार: डीएम ने भूपतवाला में सीवरेज कार्य के लिए खोदी गई सड़कों के मरम्मत कार्य का किया स्थलीय निरीक्षण

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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भूपतवाला एवं सप्तसरोवर क्षेत्र में सीवरेज कार्य के लिए खोदी गई सड़कों के मरम्मत कार्य का किया स्थलीय निरीक्षण। सड़क मरम्मत कार्य धीमी गति से होने पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी, संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को लगाई कड़ी फटकार। सड़क मरम्मत कार्य गुणवत्ता के साथ एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के दिए निर्देश। सीवरेज कार्य के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल एवं विद्युत लाइनों को भी एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश। लोनिवि एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश।

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