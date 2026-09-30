Haridwar News: रामगढ़ बस्ती में सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त

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- कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को सौंपा ज्ञापन, नवनिर्माण की मांग- क्षतिग्रस्त दीवार से जंगली जानवरों व बरसात के पानी का खतरामाई सिटी रिपोर्टरहरिद्वार। हरिद्वार के वार्ड नंबर चार स्थित रामगढ़ बस्ती में क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार के नवनिर्माण की मांग की गई है। भाजपा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अनिरुद्ध भाटी ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जनहित में लगभग 50 मीटर पिचिंग और फेसिंग के निर्माण की मांग की है।रामगढ़ बस्ती सूखी नदी से सटी हुई है, जहां करीब 1200 लोग निवास करते हैं। इस साल हुई भारी वर्षा के कारण यहां की सुरक्षा दीवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बरसात में घरों में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं, दूसरी ओर जंगली जानवरों के प्रवेश का भी खतरा बना रहता है।पूर्व पार्षद अनिरुद्ध भाटी ने बताया कि रामगढ़ बस्ती घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां अधिकांश निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले लोग रहते हैं। जंगल से सटा होने के कारण जंगली जानवरों के प्रवेश का खतरा बना रहता है। क्षतिग्रस्त दीवार के चलते क्षेत्रवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। उन्होंने जंगली जानवरों और बरसाती पानी से बचाव के लिए शीघ्र सुरक्षा दीवार व फेसिंग का कार्य होना अत्यंत आवश्यक बताया।कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पूर्व में भी रामगढ़ बस्ती की सुरक्षा के लिए दीवार का निर्माण कराया गया था। क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का नवनिर्माण और खुले क्षेत्र में नई सुरक्षा दीवार का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में व्यापारी नेता संजय पाल, संजय संतोषी, प्रदीप शर्मा, सीमा भारद्वाज, आशा कश्यप, राजेंद्र बंटी और चमन लाल आदि शामिल रहे।