हरिद्वार: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई

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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में हटाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण सड़क मार्ग,फुटपाथ एवं आगामी कुंभ मेले को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से हटाया जा रहा है अतिक्रमण नगर मजिस्ट्रेट हर गिरि के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज क्षेत्रांतर्गत चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान

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