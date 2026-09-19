{"_id":"6aada311bab549e9d509f4aa","slug":"video-haridwar-youth-congress-in-protest-against-charging-for-payment-through-upi-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरिद्वार: यूपीआई से भुगतान करने पर चार्ज लगाने के विरोध में यूथ कांग्रेस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हरिद्वार: यूपीआई से भुगतान करने पर चार्ज लगाने के विरोध में यूथ कांग्रेस
कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष अंकुश सैनी के नेतृत्व में चंद्राचार्य चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार से फैसले को वापस लने की मांग की। अंकुर सैनी ने कहा कि कैशलेस इकॉनमी का प्रचार प्रसार कर जनता को डिटिजल भुगतान की आदत लगाने के बाद अब सरकार इस पर चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार का यह फैसला आम जनता और व्यापारियों दोनों के खिलाफ है। इसे लेकर व्यापारियों और उपभोक्ताओं में नाराजगी है। सरकार को तत्काल इस फैसल को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो जनता के हित में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। प्रदर्शन करने वालों में सागर बेनीवाल, दीपक कोरी, कार्तिक शर्मा, नमन अग्रवाल, राजेंद्र श्रीवास्तव, विकास चंद्रा, रवि बाबू शर्मा जगदीप असवाल, आशु श्रीवास्तव हिमांशु, ऋषि आदि शामिल रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।