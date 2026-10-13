{"_id":"6ace76798ef19095ea0970af","slug":"video-service-resolution-campaign-in-champawat-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंपावत में सेवा संकल्प अभियान: आनंदपुरी इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर, 75 शिकायतें और आवेदन प्राप्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत जिले में सेवा संकल्प सेवा अभियान के तहत मंगलवार को दूरस्थ क्षेत्र आनंदपुरी इंटर कॉलेज, खटोली तल्ली में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। प्रभारी सीडीओ अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में दायित्वधारी मुकेश महराना और ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 75 शिकायतें और आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

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