वीडियो: चंपावत में जनता मिलन कार्यक्रम, 133 आवेदन प्राप्त

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चंपावत जिला सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगें रखीं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 133 आवेदन प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का संवेदनशीलता के साथ नियमानुसार समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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