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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए डीएम ने मौके पर कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता चंदन भारद्वाज से प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्यदायी संस्था और संबंधित ठेकेदार को निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा। जिलाधिकारी ने अतिरिक्त मशीनरी तैनात करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए। निर्माण के प्रत्येक चरण में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। परियोजना के प्रथम चरण की स्वीकृत लागत 107 करोड़ 35 लाख रुपये है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजय सिंह, अपर परियोजना निदेशक विम्मी जोशी, तहसीलदार पिंकी आर्या और अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल मौजूद रहे।वहीं टनकपुर के नायक गोठ गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत में कुल 22 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। शनिवार को डीएम की मौजूदगी में हनुमानगढ़ी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या तीन से इस कार्य का शुभारंभ हुआ।ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा और ऊर्जा बचतउरेडा के परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार बजेठा ने बताया कि ये लाइटें दिन में सौर ऊर्जा से चार्ज होंगी। शाम के बाद ये लाइटें स्वतः ही रोशनी देंगी, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। इन लाइटों से ग्रामीणों को अंधेरा होने के बाद पैदल आने-जाने में काफी सुविधा मिलेगी। ग्राम पंचायत नायक गोठ की प्रधान कंचन देवी और स्थानीय ग्रामीणों ने इस कार्य के शुरू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया।