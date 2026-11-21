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शासन ने जून के अंतिम पखवाड़े में उप जिला अस्पताल के लिए चार विशेषज्ञ सहित दस चिकित्सकों की तैनाती के आदेश दिए थे। इनमें से ईएनटी चिकित्सक सुकृति त्रिपाठी, महिला रोग चिकित्सक सतवंत कौर, आर्थो सर्जन प्रिंस माहेश्वरी और एलएमओ सतवंत कौर व लक्ष्मी ने ही कार्यभार संभाला है। हालांकि, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन और निश्चेतक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। विशेष रूप से, स्त्री रोग चिकित्सक बबीता जोशी ने भी पदभार नहीं संभाला है।प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रभा जोशी ने बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग और निश्चेतक की तैनाती न होने से मरीजों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने उच्चाधिकारियों को इस स्थिति से अवगत करा दिया है। अस्पताल में डायलिसिस और ईसीसी मशीन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती से मरीजों को कुछ राहत मिली है।