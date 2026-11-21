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पुरोहित मदन कलौनी ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास की हरिशयनी एकादशी को भगवान विष्णु चार माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वे निंद्रा से जागते हैं। इसी कारण इस दिन को देवोत्थान अथवा हरिबोधनी एकादशी कहा जाता है।मान्यता है कि भगवान विष्णु के जागृत होने के साथ ही विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पुरोहित अमित पांडेय, प्रकाश चंद्र, मदन कलौनी और केशव चौबे ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती, वे जीवन में तुलसी विवाह कर कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान सुशीला पंत,रेनू ओली, सोनू, पुष्पा कलौनी,हीरा देवी, पार्वती मौजूद रहे।