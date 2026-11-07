वीडियो: चंपावत में सब्जी उत्पादन बढ़ाने की योजना

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चंपावत जिले में किसानों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026-27 में विभिन्न सब्जियों के उत्पादन का लक्ष्य 3871.85 किलो निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 200.20 हेक्टेयर क्षेत्रफल रखा गया है। इस पहल से किसानों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि की उम्मीद है।
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