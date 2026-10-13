{"_id":"6ace769fe8cb8f891308c59a","slug":"video-26th-district-level-sports-and-cultural-competition-concludes-in-champawat-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चंपावत में 26वीं जिला स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत जिले में दो दिवसीय 26वीं जिला स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हो गया। मंगलवार को अंतिम दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला और दूसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्थान बनाया। मंगलवार को गोरल चौड़ मैदान में अंडर-14 बालक वर्ग की 200 मीटर दौड़ में कपिल सिंह प्रथम, मनीष द्वितीय और नीरज तृतीय स्थान पर रहे। 600 मीटर दौड़ में कपिल सिंह प्रथम, मनीष द्वितीय और आयुष कुमार तृतीय रहे। 80 मीटर बाधा दौड़ में सागर मौनी प्रथम और सोनू सामंत द्वितीय स्थान पर रहे।

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