{"_id":"6abb9c8689ec35c7ca02976a","slug":"video-voting-underway-at-nagnath-pokhari-college-7525-turnout-recorded-by-12-pm-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"नागनाथ पोखरी महाविद्यालय में मतदान जारी, दोपहर 12 बजे तक 75.25 फीसदी वोटिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नागनाथ पोखरी महाविद्यालय में मतदान जारी, दोपहर 12 बजे तक 75.25 फीसदी वोटिंग

Renu Saklani

Updated Tue, 29 Sep 2026 04:39 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 04:39 PM IST







Link Copied



राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। दोपहर 12 बजे तक महाविद्यालय में 75.25 प्रतिशत मतदान हो चुका था। इस दौरान 42 छात्रों और 244 छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महाविद्यालय परिसर में मतदान को लेकर छात्र-छात्राओं में उत्साह नजर आया। ... और पढ़ें

विज्ञापन