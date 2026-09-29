Chamoli News: गैरसैंण पॉलीटेक्निक में स्टाफ की कमी

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गैरसैंण। राजकीय पॉलीटेक्निक में स्टाफ की कमी के कारण इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस ट्रेड में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में कुल 51 छात्र इन दोनों ट्रेड में अध्ययनरत हैं। प्रधानाचार्य नीरज कुमार ने बताया कि कंप्यूटर साइंस में कोई व्याख्याता (लेक्चरर) या स्टाफ नहीं है। इलेक्ट्रिकल में 31 छात्र और कंप्यूटर साइंस में 20 छात्र पढ़ रहे हैं। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने विधायक अनिल नौटियाल के माध्यम से तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन भेजा और कंप्यूटर साइंस में तुरंत पद स्वीकृत कर व्याख्याता (लेक्चरर) की नियुक्ति की मांग की। कहा कि कॉलेज में कुल 27 पद सृजित हैं जिनमें से 22 पर नियुक्तियां हैं। विभागाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 से अब तक कॉलेज के 76 प्रशिक्षितों का विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। संवाद लेक्चरर