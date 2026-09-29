{"_id":"6abb45a7bf3a3ee83c038262","slug":"video-opposition-spreading-misinformation-regarding-sir-ganesh-shah-chamoli-news-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"एसआईआर को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा : गणेश शाह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग में नगर पालिका अध्यक्ष गणेश शाह ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। नगर पालिका में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि फार्म-6 के घोषणापत्र को सर्वोच्च न्यायालय पहले ही वैध ठहरा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। कहा कि विपक्ष फार्म-6 को लेकर लगातार भ्रांति पैदा करने का प्रयास कर रहा था। गणेश शाह ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर के लिए फार्म-6 से संलग्न घोषणापत्र को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है।

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