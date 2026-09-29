{"_id":"6abb3877749f2b038d02923e","slug":"video-karnaprayag-children-learned-about-police-operations-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्णप्रयाग में बच्चों ने समझी पुलिस की कार्यप्रणाली, दमकल और यातायात पुलिस के दायित्व बताए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग में एसजीआरआर पब्लिक स्कूल के 30 छात्र-छात्राओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी ली।अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित दोस्त-पुलिस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को पुलिस की जिम्मेदारियों के बारे में बताया। पुलिस उपनिरीक्षक दिनेश सिंह पंवार ने फायर पुलिस, यातायात पुलिस, खुफिया पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों के दायित्व समझाए। बच्चों को पुलिस चौकी, थाना और कोतवाली में होने वाले विभिन्न कार्यों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस समाज के लिए अभिभावक की तरह काम करते हुए संविधान और कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है। वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक संजय नेगी ने बच्चों को सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने अनजान लोगों से दोस्ती करने और अनचाहे लिंक पर क्लिक करने से बचने की बात कही।

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