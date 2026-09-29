Chamoli News: थराली-देवाल-वाण सड़क का काम पांच माह बाद शुरू

52 किमी सड़क के 22 किमी पर होना है हॉटमिक्सलोनिवि को 32 करोड़ की स्वीकृति मिलीसंवाद न्यूज एजेंसीदेवाल। स्टेट हाईवे थराली-देवाल-वाण सड़क पर पांच माह बाद हॉटमिक्स का काम शुरू हो गया है। 52 किलोमीटर लंबी इस सड़क के 22 किमी पर कार्य के लिए लोनिवि को 32 करोड़ रुपये मिले हैं। इस धनराशि से 22 किलोमीटर सड़क पर हॉटमिक्स और 2845 मीटर क्रश बैरियर लगाए जाएंगे। ये क्रश बैरियर मार्ग के संवेदनशील और खतरनाक मोड़ों पर लगेंगे। इसके साथ ही नाली निर्माण, स्कपर और पुश्ते भी बनाए जाएंगे।ठेकेदार ने बिटुमेन (डामर) के दामों में करीब 40 फीसदी वृद्धि का हवाला देकर काम बंद कर दिया था। इससे पहले ठेकेदार ने 3100 मीटर हॉटमिक्स का काम किया था जिसे 26 अप्रैल 2026 को रोक दिया गया। 52 किलोमीटर लंबी इस सड़क की स्थिति काफी खराब है। शासन से अभी केवल 22 किलोमीटर सड़क के हॉटमिक्स की ही स्वीकृति मिली है। शेष 30 किलोमीटर सड़क के सुधार के लिए विभाग को बजट का इंतजार है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष डोगरा ने बताया कि शेष 30 किलोमीटर हिस्से की स्थिति ठीक नहीं है। इसके हॉटमिक्स और अन्य कामों के लिए नौ करोड़ रुपये का इस्टीमेट भेजा है। इसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार यह सड़क 2027 की श्री नंदा राजजात के बाद बीआरओ को हस्तांतरित हो जाएगी।