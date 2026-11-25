विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खैतौलीखाल में छठे राजकीय शौर्य महोत्सव का भव्य समापनसंवाद न्यूज एजेंसीनारायणबगड़। विक्टोरिया क्रॉस विजेता वीर शिरोमणि वीसी दरवानसिंह नेगी की स्मृति में खैतौलीखाल में आयोजित छठे राजकीय शौर्य महोत्सव का बुधवार को समापन हो गया। इस अवसर पर सैनिकों की बैंड धुनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार वितरण ने समारोह को यादगार बना दिया।मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता बलवीर सिंह नेगी ने अतिथियों के साथ वीर शिरोमणि वीसी दरवानसिंह नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि उनकी वीरगाथा आने वाली पीढ़ियों को देशसेवा की प्रेरणा देती रहेगी। समारोह का मुख्य आकर्षण सैनिकों की बैंड प्रस्तुति रही। मधुर व जोशीली धुनों ने पूरे परिसर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया और उपस्थित जनसमूह में नया जोश भर दिया। वहीं विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने लोकसंस्कृति व देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम पेश किए। चोपता, रैंस, कफरतीर, चिरखुन, तुनेडा, जाखपाटियो, बेथरा और लोदला समेत अन्य महिला मंगल दलों ने पारंपरिक लोकगीतों व लोकनृत्यों से पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पुस्तक विमोचन, विभागीय प्रदर्शनियों और स्वास्थ्य शिविर के जरिये क्षेत्र की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विरासत को मंच मिला। इस मौके पर ज्येष्ठ प्रमुख देवेंद्र सिंह रावत, कनिष्ठ प्रमुख भूपेंद्र सिंह मेहरा, भूपेंद्र सिंह नेगी, रिपुदमन सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह रावत, पुरुषोत्तम शास्त्री व संदीप आदि मौजूद रहे।ममंद ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति, रैंस-चोपता बनी विजेतालोहाजंग मेले में किशन महिपाल के गीतों पर झूमे लोगसंवाद न्यूज एजेंसीदेवाल। पर्यटन नगरी लोहाजंग में पूर्व विधायक शेरसिंह दानू की स्मृति में आयोजित पांच दिवसीय सांस्कृतिक एवं औद्योगिक पर्यटन व विकास मेले के तीसरे दिन लोक कलाकार किशन महिपाल ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान नारायणबगड़ ब्लॉक के महिला मंगल दल रैस-चोपता ने लोकगीत व लोकनृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया।मेले में किशन महिपाल ने अपने लोकगीतों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उन्होंने रानीखेत राम ढोला... और किंगर का झाला घुघती... जैसे गीत प्रस्तुत किए। मेले के तीसरे दिन बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ बीडीसी सदस्य पारी देवी सुयाल ने किया। मेलाध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने बताया कि मेले में लकी ड्रॉ, खेलकूद प्रतियोगिताएं, वॉलीबॉल, कैरम, साइकिलिंग और दौड़ जैसे आयोजन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समापन पर लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे और प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। बैडमिंटन प्रतियोगिता में सौरभ ने पहला और पंकज ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस अवसर पर बीडीसी सदस्य पारी देवी, मुन्नी देवी और लक्ष्मी देवी मौजूद थीं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विधिक और कीवी पर गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। उद्यान विभाग के एडीओ प्राची बिष्ट ने कीवी मिशन की जानकारी दी, जबकि खुशाल सिंह ने विधिक जानकारी साझा की। बाहर से कई व्यापारी भी यहां पहुंचे हैं। मेला स्थल पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं और लकी ड्रॉ मेले का आकर्षण बने हुए हैं। स्थानीय उत्पाद जैसे सब्जी, अचार, राजमा और झंगोरा भी लोग खरीद रहे हैं।