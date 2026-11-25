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चमोली में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की मांग

कर्णप्रयाग । भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व निदेशक टीका प्रसाद मैखुरी ने देहरादून स्थित दरबार साहिब में श्री गुरु राम राय मिशन के प्रमुख महंत देवेंद्र दास महाराज से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मैखुरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में मिशन द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की। मुलाकात के दौरान उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का मुद्दा उठाते हुए कर्णप्रयाग विधानसभा सहित चमोली जनपद में तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में उच्च और व्यावसायिक संस्थानों के खुलने से स्थानीय छात्र-छात्राओं को घर के समीप ही बेहतर अवसर मिलेंगे और पलायन पर भी अंकुश लगेगा। मैखुरी ने बताया कि महंत देवेंद्र दास ने इस विषय पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। संवाद

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कर्णप्रयाग। विकासखंड के केलापानी, बणसोली और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भालू की लगातार आवाजाही से लोग दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण बलवंत सिंह तोपाल ने बताया कि बुधवार सुबह वह रोज की तरह गांव से अपनी दुकान कर्णप्रयाग की ओर जा रहे थे तभी रयाल गांव के समीप रास्ते में अचानक भालू आ धमका। उनके शोर मचाने पर भालू जंगल की ओर भाग निकला। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और जल्द इस भय से निजात दिलाने की मांग की है। संवाद