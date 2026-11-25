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कार्यशाला में इस अंक के लिए इस वर्ष हुई विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के हल प्रश्नपत्र रखे जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में पर्यावरण विज्ञान शामिल होने के मुताबिक प्रश्न और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के पेपर भी इसमें जुड़ेंगे। इसके अलावा हिम ज्योति विद्यालय देहरादून की पूरी समय-सारणी और प्रवेश प्रक्रिया का विवरण भी उपलब्ध रहेगा। डायट प्राचार्य अनीनाथ ने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व अद्यतन अध्ययन सामग्री देना संस्थान का उद्देश्य है। मुख्य संपादक सुबोध कुमार डिमरी ने बताया कि चयनित शिक्षक नए पैटर्न के हिसाब से प्रश्नों का संकलन व संपादन कर रहे हैं। कार्यशाला में दिनेश बधानी, आलोक रंजन नेगी, पंकज सती, रजनी नेगी, महावीर गौड़, प्राची खत्री और रेखा नेगी हिस्सा ले रहे हैं। डायट की इस कवायद से क्षेत्र के विद्यार्थियों को तैयारी में ठोस मदद मिलने की उम्मीद है। संवाद

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कर्णप्रयाग। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गौचर में प्रवेश परीक्षाओं की मार्गदर्शिका व प्रश्न-पुस्तिका लिखने की तीन दिवसीय कार्यशाला शुरू हो गई है। इसके माध्यम से संस्थान की पत्रिका फ्योंली को इस बार नए रूप व ताजा शैक्षिक सामग्री के साथ तैयार किया जा रहा है।