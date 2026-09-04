{"_id":"6a9abbd637f10ce45d0b7991","slug":"video-crowds-of-devotees-thronged-the-nagnath-temple-on-krishna-janmashtami-fair-was-set-up-at-pokhari-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कृष्ण जन्माष्टमी पर नागनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पोखरी में सजा मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पोखरी। क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने भगवान से मनौतियां मांगीं। वहीं महिलाओं ने मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। दिनभर मंदिर परिसर कृष्णमय नजर आया और श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही।

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