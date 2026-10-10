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पितृ अमावस्या पर ब्रह्म कपाल तीर्थ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, तीर्थ पुरोहितों ने बांटी खीर

अमन मैथानी

Updated Sat, 10 Oct 2026 09:03 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 09:03 PM IST







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पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर ब्रह्म कपाल तीर्थ में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यात्री तीर्थ पहुंचे। ब्रह्म कपाल के तीर्थ पुरोहितों ने श्रद्धालुओं और यात्रियों को प्रसाद स्वरूप खीर वितरित की। तीर्थ में दिनभर धार्मिक गतिविधियों का माहौल बना रहा। ... और पढ़ें

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