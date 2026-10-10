{"_id":"6aca4cba8acef58f4704d3b9","slug":"video-training-of-newly-appointed-lt-grade-teachers-concludes-in-chamoli-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"चमोली में नवनियुक्त एलटी ग्रेड शिक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चमोली में नवनियुक्त एलटी ग्रेड शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रेरण अभिमुखीकरण प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने शिक्षकों से बेहतर और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने दक्षता आधारित और सीखने के प्रतिफलों पर बल देने की बात कही। प्रशिक्षण में विद्यालयी शिक्षा की संरचना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और शिक्षण-पद्धतियों की जानकारी दी गई। इसमें आकलन, विद्यालय प्रबंधन, समावेशी शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय भी शामिल थे। विषय विशेषज्ञों ने शिक्षकों को प्रभावी दायित्व निर्वहन के लिए मार्गदर्शन दिया।

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