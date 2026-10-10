Chamoli News: नवनियुक्त एलटी शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

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कर्णप्रयाग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गौचर में नवनियुक्त एलटी ग्रेड शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रेरण अभिमुखीकरण प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र दिए गए। प्रशिक्षण में शिक्षकों ने आकलन, विद्यालय प्रबंधन, समावेशी शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी ली। मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने शिक्षकों से बेहतर और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण में विद्यालयी शिक्षा की संरचना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और शिक्षण-पद्धतियों की जानकारी दी गई। विषय विशेषज्ञों ने शिक्षकों को प्रभावी दायित्व निर्वहन के लिए मार्गदर्शन दिया। समापन समारोह में डायट के वरिष्ठ संकाय सदस्य राजेंद्र प्रसाद मैखुरी, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिमली के प्रधानाचार्य देवदत्त शर्मा, वीरेंद्र सिंह कठैत, डॉ. कमलेश कुमार मिश्र, प्रमुख प्रशिक्षक प्रकाश चंद्र गैड़ी एवं मृणाल जोशी उपस्थित रहे।