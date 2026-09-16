10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान संगठन ने ब्लॉक कार्यालय में की तालाबंदी

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10 सूत्रीय मांगों को लेकर विकासखंड के प्रधान संगठन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी की। प्रधानों ने VB-G RAM G योजना को ऑफलाइन किए जाने की मांग उठाई। साथ ही पिछले मनरेगा भुगतानों का जल्द भुगतान करने की मांग की। प्रधानों ने मानदेय बढ़ाने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर उन्हें मानदेय दिया जाए। प्रधान संगठन ने मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की।

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