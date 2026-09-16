Chamoli News: 26 को होगा पेंशनर्स आर्गेनाइजेशन की नई कार्यकारिणी का गठन

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गोपेश्वर। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन की नई जिला कार्यकारिणी का गठन 26 सितंबर को गोपेश्वर में किया जाएगा। संगठन के संयोजक सचिव पुष्कर बैछवाल ने बताया कि प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर जिला मुख्यालय में मुख्य संयोजक, संयोजक सचिव और संयोजक मंडल के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद निर्वाचन की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया अंबेडकर भवन गोपेश्वर में संपन्न होगी। इसमें जिले के सभी विकासखंडों से सेवानिवृत्त कर्मचारी और शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। संगठन की नई जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए सभी संबंधित सदस्यों से निर्धारित तिथि पर पहुंचने की अपील की गई है। संवाद