फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   The new executive committee of the Pensioners' Organization will be formed on the 26th.

Chamoli News: 26 को होगा पेंशनर्स आर्गेनाइजेशन की नई कार्यकारिणी का गठन

Wed, 16 Sep 2026 06:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 16 Sep 2026 06:15 PM IST
विज्ञापन
The new executive committee of the Pensioners' Organization will be formed on the 26th.
गोपेश्वर। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन की नई जिला कार्यकारिणी का गठन 26 सितंबर को गोपेश्वर में किया जाएगा। संगठन के संयोजक सचिव पुष्कर बैछवाल ने बताया कि प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर जिला मुख्यालय में मुख्य संयोजक, संयोजक सचिव और संयोजक मंडल के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद निर्वाचन की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया अंबेडकर भवन गोपेश्वर में संपन्न होगी। इसमें जिले के सभी विकासखंडों से सेवानिवृत्त कर्मचारी और शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। संगठन की नई जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए सभी संबंधित सदस्यों से निर्धारित तिथि पर पहुंचने की अपील की गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed