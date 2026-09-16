{"_id":"6aaa8e5a3bf05b474705b9e7","slug":"video-two-day-jai-maa-nanda-devi-mahotsav-cultural-preservation-and-development-fair-concludes-in-the-tourist-town-of-lohajung-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"पर्यटन नगरी लोहाजंग में दो दिवसीय जय मां नंदा देवी महोत्सव सांस्कृतिक संरक्षण विकास मेला का समापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पर्यटन नगरी लोहाजंग में दो दिवसीय 'जय मां नंदा देवी महोत्सव सांस्कृतिक संरक्षण विकास मेला रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। सांस्कृतिक समारोह के समापन के मुख्य अतिथि विधायक भूपाल राम टम्टा व राज्य मंत्री बलवीर घुनियाल ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। लोक कलाकार अंजलि खरे, अमन राज, जगतंबा भयत्वाण, क्षेत्र के महिला मंगल दलों और शिक्षण संस्थाओं ने जय बद्री विशाल - , हे जी सुण रे फौजी भैजी- , जय भगोती नंदा--- आदि लोकगीत व लोकनृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। महिला मंगल दलों के बीच आयोजित लोकगीत व लोकनृत्य प्रतियोगिता में मंमद ल्वाणी प्रथम, बांक दूसरे स्थान व कनखेरा तीसरे स्थान पर रहे। वहीं शिक्षण संस्थाओं में यूजीवीएस लोहाजंग प्रथम, प्राथमिक स्कूल बांक द्वितीय व बालिका जूनियर हाईस्कूल मुंदोली तृतीय रहे। कलाकारों द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीतों और लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। पारंपरिक लोक नृत्य, झोड़ा और चाचरी इस मेले का मुख्य आकर्षण रहा। मेले के सफल आयोजन पर मुख्य अतिथि और मेला अध्यक्ष द्वारा प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकारों, महिला मंगल दलों और छात्र-छात्राओं को नकद पुरुष्कार व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

... और पढ़ें