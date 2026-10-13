{"_id":"6ace2f31e0bf8a039900ba74","slug":"video-chamoli-kathak-dance-event-held-at-high-school-balan-performance-by-dancer-shahari-gairola-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"चमोली: हाईस्कूल बलाण में कथक नृत्य का आयोजन, नृत्यांगना शहरी गैरोला की प्रस्तुति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवाल। सांस्कृतिक कला के प्रचार-प्रसार की संस्था स्पिक मैके के कलाकारों ने राजकीय हाई स्कूल बलाण में कथक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कथक नृत्यांगना शहरी गैरोला ने अपनी कला का प्रदर्शन कर स्कूली बच्चों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य से रूबरू कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाध्यापक सौरव चंद्र टम्टा ने दीप प्रज्वलित कर किया।

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