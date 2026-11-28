{"_id":"6b0ab76010f48654250f9fbf","slug":"video-chamolimock-drill-of-forest-fire-in-gairsain-forest-worker-gets-burnt-while-extinguishing-the-fire-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गैरसैंण में वनाग्नि की मॉक ड्रिल, आग बुझाने के दौरान झुलसा वनकर्मी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गैरसैंण में आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर शनिवार को ग्राम मरोड़ा के कालीमाटी तोक में वनाग्नि से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सुबह 9:30 बजे जंगल में आग लगने की सूचना मिलते ही इंसीडेंट कमांडर एवं एसडीएम अबरार अहमद ने क्यूआरटी और संबंधित विभागों को सक्रिय किया। इस दौरान राजस्व, वन, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, जल संस्थान, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग, आईटीबीपी और पशुपालन विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल में आग बुझाने के दौरान एक वनकर्मी के झुलसकर घायल होने की स्थिति भी दर्शाई गई। सूचना पर एंबुलेंस मौके पर बुलाई गई और घायल कर्मी को प्राथमिक उपचार दिया गया। अभ्यास के दौरान जंगल की आग पर काबू पाने और उपलब्ध संसाधनों की तत्परता को परखा गया। एसडीएम अबरार अहमद ने कहा कि इस तरह के अभ्यास से आपदा के समय विभागों की प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होती है और नुकसान कम करने में मदद मिलती है।

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