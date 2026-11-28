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ज्योतिर्मठ से मारवाड़ी तक बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि आगामी यात्रा सीजन से पहले यह काम पूरा हो जाए, ताकि तीर्थयात्रियों को जाम की समस्या से राहत मिल सके। इस साल यात्रा के दौरान इस मार्ग पर सबसे अधिक जाम की स्थिति बनी थी। इसके चलते प्रशासन को गेट सिस्टम लागू करना पड़ा था। उपजिलाधिकारी ज्योतिर्मठ चंद्र शेखर वशिष्ठ ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

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