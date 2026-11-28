पीपलकोटी में एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में खाई में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से बाहर निकाला। महिला की पहचान नीलम वर्मा (52) पत्नी विजेंद्र वर्मा, निवासी पीपलकोटी और मूल निवासी सुनारों वाली गली, जिला बदायूं के रूप में हुई है।

परिजनों के अनुसार, नीलम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह अचानक आधी रात को घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। दोपहर के समय उन्हें नीचे की तरफ चप्पल दिखाई दीं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

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सूचना मिलने पर पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाश की तो पीपलकोटी बस स्टैंड से नीचे की ओर रांगल डीप के पास महिला खाई में गिरी मिली। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।