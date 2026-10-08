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बदरीनाथ धाम: ब्रह्मकपाल में पितरों के पिंडदान व तर्पण को लेकर लगी भीड़
बदरीनाथ धाम में स्थित ब्रह्मकपाल में अपने पितरों को पिंडदान व तर्पण देने के लिए इन दिनों चल रहे श्राद्ध पक्ष में श्राद्धालुओं को तांता लगा हुआ है। ब्रह्मकपाल के तीर्थ पुरोहित संजय हटवाल ने बताया कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने के बाद से अब तक ब्रह्मकपाल में 60 हजार से अधिक लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान व तर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ब्रह्मकपाल में श्राद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्राद्ध पक्ष समाप्त होने तक यह आँकड़ा एक लाख के पार होने की उम्मीद है।
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