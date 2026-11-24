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गोपेश्वर। गंगोलगांव में आयोजित पांडव नृत्य में श्रद्धालुओं ने पांडव परिवार को स्थानीय उत्पाद भेंट किए। वहीं भव्य जल कलश यात्रा भी निकाली गई। आयोजन के दौरान चंडिका देवी और भूमियाल देवता अपने अवतारी पुरुषों पर अवतरित हुए और भक्तों को दर्शन दिए। मां चंडिका ने ढोल-दमाऊं की थाप पर शक्ति प्रदर्शन किया। पांडव नृत्य आयोजन का समापन बुधवार को गैंडा वध की परंपरा के साथ होगा। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य जय प्रकाश पंवार, हरेंद्र राणा, लक्ष्मण राणा, महेंद्र सिंह, राम सिंह, हरीश रावत, जय सिंह रावत, दिगंबर रावत और बलवंत सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद

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