प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, मचा हड़कंप

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जौनपुर के मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर गांव में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती प्रेमी से शादी करने की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। लोग उसे नीचे उतारने की कोशिश में जुटे हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है।

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