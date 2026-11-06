दीपावली 2026: हादसों से निपटने को प्रशासन अलर्ट, इमरजेंसी नंबर पर फोन से तुरंत मिलेंगी सुविधाएं

धनतेरस से छठ पूजा तक नहीं कटेगी बिजली

धनतेरस से छठ पूजा तक निर्बाध बिजली के लिए बिजली निगम ने तैयारी की है। त्योहारों के दौरान किसी भी क्षेत्र में बिजली कटौती नहीं की जाएगी। आपात स्थिति में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बिजली घरों से लेकर फील्ड स्तर तक कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर में खराबी, केबल जलने या लोकल फाल्ट की समस्या आती है तो उसे तत्काल ठीक कराया जाएगा।



मुख्य अभियंता ई. अनिल वर्मा ने बताया कि धनतेरस से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा तक बाजारों, आवासीय क्षेत्रों और घाटों पर चहल-पहल रहेगी। इस दौरान बिजली की मांग भी बढ़ेगी। खासकर शाम के समय घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में रोशनी के इंतजाम के चलते बिजली का उपयोग बढ़ेगा। इसे देख पहले से तैयारियां कर ली गई हैं। जिले में 700 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ा दी गई है।



उपकेंद्रों की भी क्षमता बढ़ा दी गई है। फील्ड में तैनात टीमें फॉल्ट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम करेंगी। ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। वहीं, बिजलीघरों पर भी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आपात स्थिति में आपूर्ति बहाल करने में देरी न हो।