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नव संकल्प महासभा: काशी में चिराग पासवान ने युवाओं को साधा, बोले- अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है

Thu, 05 Nov 2026 04:40 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी।
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 05 Nov 2026 04:40 PM IST
सार

वाराणसी में चिराग पासवान ने नव संकल्प महासभा में युवाओं को साधा। उन्होंने कहा कि अब समय है अपनी ताकर को पहचानने की। जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठने की। 

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Chirag Paswan reached out to youth at Nav Sankalp Mahasabha and launched an attack on opposition in Varanasi
वाराणसी में चिराग पासवान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वाराणसी में आयोजित 'नव संकल्प महासभा' को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को संगठित करने और आगामी चुनावों की तैयारियों का शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा देश के निर्माण में पूरी निष्ठा से लगा हुआ है।

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चिराग पासवान की नव संकल्प महासभा का आयोजन जगतपुर इंटर कॉलेज में किया गया है। बृहस्पतिवार को चिराग पासवान के कार्यक्रम के लिए भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। मंच पर चिराग पासवान के पहुंचते ही समर्थकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। हाथ जोड़कर पासवान ने लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूं, संविधान पर आंच नहीं आने दूंगा।  
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महादेव का आशीर्वाद मांगने आया हूं
कार्यक्रम में संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि महादेव से आशीर्वाद और आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। जो सपना मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान ने देखा था, उनकी इच्छा थी कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार में सामाजिक, आर्थिक और न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी उसी सामाजिक लड़ाई को मजबूत किया जाए। आज जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो बेटा होने के चलते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ मैं उनके सपने को पूरा करूं, बल्कि उसे मजबूती देने का काम भी करूं। 
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विपक्ष पर हमला
चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को भरमाने का काम किया जा रहा है। विपक्षियों को डर इस बात का है कि प्रदेश के युवा यदि जाति, धर्म, मजहब से उठकर एकत्रित हो गए तो कभी ये लोग सत्ता में वापस नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि जरूरत है हमें एकजुट होने की। जिन लोगों ने हमें जाति के नाम पर बांटा। ऐसे में अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। 

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बिहार की रणनीति उत्तर प्रदेश में दोहराई जाएगी
चिराग पासवान ने बताया कि जिस प्रकार बिहार में 'नव संकल्प महासभा' के माध्यम से पार्टी को मजबूती मिली थी और विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम आए थे, वैसी ही रणनीति अब उत्तर प्रदेश में भी दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि काशी की धरती से इस अभियान की शुरुआत की गई है।

बिहार की कानून-व्यवस्था पर चिंता
वाराणसी पहुंचने के दौरान चिराग पासवान ने बिहार में हालिया आपराधिक घटनाओं और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी चिंता भी जाहिर की। उन्होंने राज्य सरकार की जवाबदेही पर भी बात रखी और कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है।

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