नव संकल्प महासभा: काशी में चिराग पासवान ने युवाओं को साधा, बोले- अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वाराणसी में आयोजित 'नव संकल्प महासभा' को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को संगठित करने और आगामी चुनावों की तैयारियों का शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा देश के निर्माण में पूरी निष्ठा से लगा हुआ है।

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चिराग पासवान की नव संकल्प महासभा का आयोजन जगतपुर इंटर कॉलेज में किया गया है। बृहस्पतिवार को चिराग पासवान के कार्यक्रम के लिए भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। मंच पर चिराग पासवान के पहुंचते ही समर्थकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। हाथ जोड़कर पासवान ने लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूं, संविधान पर आंच नहीं आने दूंगा।कार्यक्रम में संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि महादेव से आशीर्वाद और आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। जो सपना मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान ने देखा था, उनकी इच्छा थी कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार में सामाजिक, आर्थिक और न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी उसी सामाजिक लड़ाई को मजबूत किया जाए। आज जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो बेटा होने के चलते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ मैं उनके सपने को पूरा करूं, बल्कि उसे मजबूती देने का काम भी करूं।चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को भरमाने का काम किया जा रहा है। विपक्षियों को डर इस बात का है कि प्रदेश के युवा यदि जाति, धर्म, मजहब से उठकर एकत्रित हो गए तो कभी ये लोग सत्ता में वापस नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि जरूरत है हमें एकजुट होने की। जिन लोगों ने हमें जाति के नाम पर बांटा। ऐसे में अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है।