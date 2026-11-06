मां अन्नपूर्णा मंदिर: सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से भी निगरानी, महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रखेंगी नजर

मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन के लिए आज से पांच दिनों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जेबकतरों और अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी।

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भीड़ नियंत्रित करने के लिए एकल मार्ग व्यवस्था लागू कर प्रवेश और निकास मार्गों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। बृहस्पतिवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर सुरक्षा एवं दर्शन व्यवस्था को जांचा। विज्ञापन



अधिकारियों ने मंदिर परिसर, बैरिकेडिंग, पार्किंग, श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए निर्धारित मार्गों और आसपास की गलियों का जायजा लिया। इस दौरान मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज से बातचीत कर दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए। भीड़ नियंत्रित करने के लिए एकल मार्ग व्यवस्था लागू कर प्रवेश और निकास मार्गों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। बृहस्पतिवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर सुरक्षा एवं दर्शन व्यवस्था को जांचा।अधिकारियों ने मंदिर परिसर, बैरिकेडिंग, पार्किंग, श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए निर्धारित मार्गों और आसपास की गलियों का जायजा लिया। इस दौरान मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज से बातचीत कर दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए।

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