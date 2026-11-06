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मां अन्नपूर्णा मंदिर: सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से भी निगरानी, महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रखेंगी नजर

Fri, 06 Nov 2026 08:34 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 06 Nov 2026 08:34 AM IST
सार

धनतेरस पर मां अन्नपूर्णा के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। ऐसे में भीड़ नियंत्रित करने के लिए एकल मार्ग व्यवस्था लागू कर प्रवेश और निकास मार्गों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 

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Maa Annapurna Temple Surveillance to be conducted via CCTV cameras and drones
मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए लगी कतार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन के लिए आज से पांच दिनों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जेबकतरों और अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी।

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भीड़ नियंत्रित करने के लिए एकल मार्ग व्यवस्था लागू कर प्रवेश और निकास मार्गों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। बृहस्पतिवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर सुरक्षा एवं दर्शन व्यवस्था को जांचा।
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अधिकारियों ने मंदिर परिसर, बैरिकेडिंग, पार्किंग, श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए निर्धारित मार्गों और आसपास की गलियों का जायजा लिया। इस दौरान मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज से बातचीत कर दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए।

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पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों के जरिये कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाए। ड्रोन कैमरों से भीड़ के दबाव और गतिविधियों पर नजर रखी जाए। प्रवेश और निकास मार्गों पर पुलिसकर्मियों की सक्रियता बढ़ाई जाए, ताकि किसी स्थान पर भीड़ का दबाव न बने। जरूरत पड़ने पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। निरीक्षण में अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा, डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल, डीसीपी यातायात अनिल कुमार, संबंधित एसीपी और थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार के निर्देश
निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं से सर और मैडम कहकर संबोधित करने तथा विनम्र व्यवहार करने को कहा गया। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और बच्चों को विशेष सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। व्यापारियों और दुकानदारों से संवाद कर मंदिर के आसपास की सड़कों और गलियों को अतिक्रमण मुक्त रखने, दुकानों का सामान सड़क तक नहीं फैलाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की गई। 

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