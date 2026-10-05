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वाराणसी में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवा के साथ छाए बादल

Pragati Chand

Updated Mon, 05 Oct 2026 06:40 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 06:40 PM IST







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वाराणसी में सोमवार को दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम को अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी आने लगी। इससे सिगरा में लगा भारत सेवाश्रम संघ का गेट हिलने लगा, जिसको संभालने के लिए लोग दौड़ पड़े। ... और पढ़ें

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