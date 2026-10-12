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VIDEO: करीब 38 किलो प्रतिबंधित चीनी मांझा के साथ दो गिरफ्तार

किशन चौबे

Updated Mon, 12 Oct 2026 06:27 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 06:27 PM IST







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वाराणसी के अंबियामंडी क्षेत्र में कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 37.873 किलोग्राम प्रतिबंधित चीनी मांझा बरामद किया। दोनों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ... और पढ़ें

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