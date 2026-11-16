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VIDEO: ट्रक की टक्कर से ऑटो चालक समेत तीन घायल, ट्रामा सेंटर में भर्ती

किशन चौबे

Updated Mon, 16 Nov 2026 04:36 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 04:36 PM IST







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वाराणसी के रामनगर में टेंगरामोड़ स्थित भीटी पुलिस चौकी के सामने ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। तीनों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ... और पढ़ें

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