{"_id":"6afee6b6f3e1e056490adf86","slug":"video-varanasi-teams-from-banaras-and-gorakhpur-faced-off-in-the-final-of-the-state-level-handball-competition-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी: राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में बनारस और गोरखपुर की टीमें भिड़ीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी: राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में बनारस और गोरखपुर की टीमें भिड़ीं

किशन चौबे

Updated Thu, 19 Nov 2026 05:38 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 05:38 PM IST







Link Copied



वाराणसी पब्लिक स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बनारस और गोरखपुर की टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन